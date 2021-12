Milan, cori e insulti di matrice territoriale contro Napoli: multato (Di lunedì 20 dicembre 2021) ROMA - Il giorno dopo la conclusione del 18° turno di campionato, nonché vigilia del 19°, l'ultimo dell'anno solare e del girone d'andata, il giudice sportivo ha inflitto " un'ammenda di 10.000,00: ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 20 dicembre 2021) ROMA - Il giorno dopo la conclusione del 18° turno di campionato, nonché vigilia del 19°, l'ultimo dell'anno solare e del girone d'andata, il giudice sportivo ha inflitto " un'ammenda di 10.000,00: ...

Advertising

zazoomblog : Serie A giudice sportivo dopo la diciottesima giornata: multa al Milan per cori contro Napoli - #Serie #giudice… - Luxgraph : Milan multato per insulti e cori di matrice territoriale contro il Napoli - anteprima24 : ** Giudice sportivo, 10mila euro di #Multa al #Milan per cori contro i napoletani ** - gilnar76 : Milan – #Napoli: arriva la decisione del Giudice Sportivo sui cori discriminatori #Forzanapoli #Napolicalcio… - Kalulisme : RT @MilanNewsit: Giudice Sportivo, ammenda di 10mila euro al Milan per cori di discriminazione territoriale contro il Napoli -