Matthew McConaughey e Reese Witherspoon non riescono a smettere di lodarsi a vicenda. I due attori, presenti entrambi come doppiatori nel film d'animazione Sing 2, si sono incontrati da Ellen DeGeneres nel suo talk show, coinvolti in un gioco che li ha visti parlare della loro prima cotta per un Vip.

Ultime Notizie dalla rete : Matthew McConaughey Matthew McConaughey confessa in tv la sua tremenda cotta per Reese Witherspoon Hanno fatto tre film insieme. Ma non sono mai stati nella stessa inquadratura. Sono amici da quanto lei ha vinto l'Oscar. Ma non lo sapeva nessuno. Così come ignoravamo che Matthew McConaughey ha avuto una cotta pazzesca per Reese Witherspoon fin da quando l'ha vista recitare in L'uomo della luna (1991). E glielo ha detto in diretta tv davanti a un'incredula Ellen ...

Ecco la super colonna sonora ufficiale di "SING 2 Sing 2 presenta tutti i personaggi di cui il pubblico si è innamorato nel primo film (doppiato da Matthew McConaughey, Scarlett Johansson, Reese Witherspoon, Taron Egerton, Tori Kelly, Nick Kroll e ...

Matthew McConaughey confessa: “Avevo una cotta per Reese Witherspoon” Matthew McConaughey Reese Witherspoon: "Avevo una cotta per lei". L'attore rivela di essersi infatuato della collega, che rimane a bocca aperta.

