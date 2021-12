Manolas: «Volevo tornare in Grecia ora che sto bene e non a 34-35 anni per chiudere la carriera» (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ospite della trasmissione greca ‘Super Bala live’, l’ormai ex difensore del Napoli, Kostas Manolas, ha spiegato la sua scelta di partire per la Grecia prima dell’inizio del mercato. «L’Olympiacos è sempre stato nel mio cuore. Ho sempre avuto contatti con il presidente. Non potevo immaginare che ci sarebbero state così tante persone ad accogliermi, ma questo mostra l’amore che i tifosi della squadra hanno per me. Mostra però anche la responsabilità che ho verso questo mondo perché la maglia dell’Olympiacos è molto pesante. Ho vinto un campionato e una Coppa con l’Olympiacos e ho fatto diverse cose. Ma non posso riposare, non ho 22 o 23 anni adesso. Ho 30 anni e ho più esperienza. Devo aiutare negli spogliatoi, per far capire ai ragazzi cosa è la maglia dell’Olympiacos. Non sono venuto qui per una questione finanziaria. ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ospite della trasmissione greca ‘Super Bala live’, l’ormai ex difensore del Napoli, Kostas, ha spiegato la sua scelta di partire per laprima dell’inizio del mercato. «L’Olympiacos è sempre stato nel mio cuore. Ho sempre avuto contatti con il presidente. Non potevo immaginare che ci sarebbero state così tante persone ad accogliermi, ma questo mostra l’amore che i tifosi della squadra hanno per me. Mostra però anche la responsabilità che ho verso questo mondo perché la maglia dell’Olympiacos è molto pesante. Ho vinto un campionato e una Coppa con l’Olympiacos e ho fatto diverse cose. Ma non posso riposare, non ho 22 o 23adesso. Ho 30e ho più esperienza. Devo aiutare negli spogliatoi, per far capire ai ragazzi cosa è la maglia dell’Olympiacos. Non sono venuto qui per una questione finanziaria. ...

