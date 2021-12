Lulù Selassié è la preferita del GF Vip | tutte le percentuali

(Di martedì 21 dicembre 2021)è ladel pubblico Serata intesa quella di stasera al Grande Fratello Vip 6. Protagonisti della diretta sono stati nuovamente Alex Belli e Soleil Sorge, che hanno avuto un ennesimo acceso confronto. Nel mentreè risultata la favorita di questa puntata, tuttavia stavolta il televoto non era eliminatorio. Come sappiamo L'articolo proviene da Novella 2000.

Accanto a, Manuel ha ritrovato il sorriso e la voglia di divertirsi e godersi l'avventura nella casa e, questa sera, per donargli ancora più fiducia, in casa arriverà il papà Franco. Quest'...Mentre in nomination ci sono: Biagio D'Anelli, Miriana Trevisan, Carmen Russo, Gianmaria Antinolfi,, Manuel Bortuzzo e Valeria Marini & Giacomo Urtis 21.45 Si respira aria di Natale ...