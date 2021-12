L’accordo tra Disney è Youtube TV è inaspettatamente salvo (Di lunedì 20 dicembre 2021) Sembrava un accordo sfumato, invece alla fine Disney e Youtube hanno trovato la quadra. Negli scorsi giorni era sembrato che Youtube TV dovesse rinunciare a contenuti e canali di proprietà Disney – tra cui ABC, ESPN e Disney Channel – ma, alla fine dei conti, non sarà così. La notizia l’ha data Youtube, aggiornando un post che aveva pubblica tramite il suo blog qualche giorno fa. L’allarme, alla fine, è rientrato e questa collaborazione – come pure eventuali future – sembra essere stata messa a riparo. L’accordo Youtube Disney, comunque, riguarda un servizio che ancora non è arrivato in Italia ma la vicenda ha comunque riscosso parecchio clamore per i grandi nomi coinvolti. LEGGI ANCHE >>> Youtube Tv perde ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 20 dicembre 2021) Sembrava un accordo sfumato, invece alla finehanno trovato la quadra. Negli scorsi giorni era sembrato cheTV dovesse rinunciare a contenuti e canali di proprietà– tra cui ABC, ESPN eChannel – ma, alla fine dei conti, non sarà così. La notizia l’ha data, aggiornando un post che aveva pubblica tramite il suo blog qualche giorno fa. L’allarme, alla fine, è rientrato e questa collaborazione – come pure eventuali future – sembra essere stata messa a riparo., comunque, riguarda un servizio che ancora non è arrivato in Italia ma la vicenda ha comunque riscosso parecchio clamore per i grandi nomi coinvolti. LEGGI ANCHE >>>Tv perde ...

