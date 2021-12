Infantino, Coppa Africa un problema? giochiamola a settembre (Di lunedì 20 dicembre 2021) "La Coppa d'Africa è una competizione che si gioca ogni due anni, e noi capiamo l'importanza di questo torneo. Fino a pochi anni fa, non importava a nessuno che si giocasse d'inverno. Ora, è diventato ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 20 dicembre 2021) "Lad'è una competizione che si gioca ogni due anni, e noi capiamo l'importanza di questo torneo. Fino a pochi anni fa, non importava a nessuno che si giocasse d'inverno. Ora, è diventato ...

Ultime Notizie dalla rete : Infantino Coppa Infantino, Coppa Africa un problema? giochiamola a settembre Nel corso del suo briefing via web con la stampa al termine del summit con 207 federazioni calcistiche nazionali, il presidente della Fifa Gianni Infantino ha toccato anche il tema della Coppa d'...

Coppa d'Africa a rischio, mercoledì vertice decisivo L'allenatore del Napoli Spalletti ha definito la Coppa d'Africa 'un mostro invisibile'. Potrebbe però smaterializzarsi del tutto il torneo in ...esecutivo il presidente della Fifa Gianni Infantino lo ...

Infantino: 'Coppa d'Africa un problema? Giochiamola a settembre' - Calcio Agenzia ANSA Fifa, Infantino: "Intitolate lo stadio Olimpico a Paolo Rossi" "Spero che lo stadio Olimpico venga intitolato a Paolo Rossi". È la proposta sponsorizzata dal presidente della Fifa Gianni Infantino in conferenza stampa al termine del Global Summit. "Se lo merita, ...

Coppa d'Africa a rischio, Auriemma: "Si faccia la cosa più logica e la rinviino!" Una decisione sarà presa a breve e, fosse per Raffaele Auriemma, sarebbe scontata. La variante Omicron sta mettendo a rischio la Coppa d'Africa, sebbene la CAF abbia fatto sapere che al momento si dis ...

