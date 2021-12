Gratteri | “Per la ‘ndrangheta momento magico Punta ai soldi del Recovery | mentre dall’agenda del governo scompare l’antimafia”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 20 dicembre 2021) “Oggi in Europa l’Italia conta quanto il due di picche, almeno quando si parla di lotta alla mafia”. Parola di Nicola, il procuratore di Catanzaro esperto nelle lotta alla. A cosa si riferisce il magistrato? “Pensiamo agli organismi internazionali di lotta alla criminalità come Eurojust, Europol, Interpol. Dove sono? In Olanda, all’Aja. Un anno e mezzo fa è stato istituito un organismo internazionale per contrastare la, hanno aderito 32 Paesi. Dove è la sede? A Lione, in Francia. Questi sono i elementi che fanno capire il peso politico che ha l’Italia in Europa quando si parla di lotta alle mafie. Il resto sono chiacchiere”, spiegaalla presentazione di “Complici e colpevoli”, il saggio scritto con Antonio Nicaso, di Reggio Calabria. Un evento che si è trasformato in una ...