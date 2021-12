GF Vip, primi baci tra Biagio e Miriana (Di lunedì 20 dicembre 2021) Nessuno dei due ha più resistito e alla fine il tanto atteso bacio tra Miriana e Biagio è arrivato. Un bacio vero, con lui sopra di lei, con la Trevisan che ha deciso di lasciarsi andare ancora una volta dopo averlo fatto in precedenza con Nicola. Un bacio quello con D’Anelli che fa nascere ufficialmente una nuova coppia all’interno della Casa del Grande Fratello Vip… E bacio fu tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli. Un bacio liberatorio per entrambi, pieno di dolcezza ma anche passione. Un bacio di pace arrivato dopo che tra i due c’è stata una forte discussione. Sembrava scritto che dovesse succedere ed è successo: Biagio e Miriana si sono ritrovati molto vicini sui divani nel ... Leggi su piusanipiubelli (Di lunedì 20 dicembre 2021) Nessuno dei due ha più resistito e alla fine il tanto attesoo traè arrivato. Uno vero, con lui sopra di lei, con la Trevisan che ha deciso di lasciarsi andare ancora una volta dopo averlo fatto in precedenza con Nicola. Uno quello con D’Anelli che fa nascere ufficialmente una nuova coppia all’interno della Casa del Grande Fratello Vip… Eo fu traTrevisan eD’Anelli. Uno liberatorio per entrambi, pieno di dolcezza ma anche passione. Uno di pace arrivato dopo che tra i due c’è stata una forte discussione. Sembrava scritto che dovesse succedere ed è successo:si sono ritrovati molto vicini sui divani nel ...

