GF Vip, a Verissimo Silvia Toffanin massacra Alex Belli e Delia Duran (Di lunedì 20 dicembre 2021) Tra gli ospiti dell’ultima puntata di Verissimo ci sono stati Alex Belli e Delia Duran, nei confronti dei quali la conduttrice Silvia Toffanin è stata tutt’altro che tenera. Mentre parlavano, infatti, faceva delle espressioni molto eloquenti e un paio di volte è intervenuta con aria incredula e arrabbiata, arrivando addirittura a sbottare quando Delia ha definito il suo Alex e Soleil Sorge degli “artisti”. LEGGI ANHE — GF Vip 6, Alex Belli geloso di Alessandro Basciano? Il tweet al veleno L’intervista di Alex Belli e Delia Duran a Verissimo Delia Duran è entrata nello studio di ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 20 dicembre 2021) Tra gli ospiti dell’ultima puntata dici sono stati, nei confronti dei quali la conduttriceè stata tutt’altro che tenera. Mentre parlavano, infatti, faceva delle espressioni molto eloquenti e un paio di volte è intervenuta con aria incredula e arrabbiata, arrivando addirittura a sbottare quandoha definito il suoe Soleil Sorge degli “artisti”. LEGGI ANHE — GF Vip 6,geloso di Alessandro Basciano? Il tweet al veleno L’intervista diè entrata nello studio di ...

Advertising

Diregiovani : La conduttrice non ha nascosto i suoi pensieri sul triangolo più discusso della tv, rispondendo con qualche freccia… - francobus100 : Gf Vip, Alex Belli e Delia a Verissimo e Silvia Toffanin tuona: «Gara a chi recita meglio: furbetti»… - FilippoCarmigna : Gf Vip, Alex Belli e Delia a Verissimo e Silvia Toffanin tuona: «Gara a chi recita meglio: furbetti» - infoitcultura : Gf Vip, Alex Belli e Delia a Verissimo e Silvia Toffanin tuona: «Gara a chi recita meglio: furbetti» - coseditv : Quando non si tratta di VIP veri la Toffanin dà il meglio di sé perché può esporsi come meglio crede, mi piacque mo… -