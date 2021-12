GF Vip 6: giochi di sguardi tra Soleil Sorge e Alessandro Basciano (Di lunedì 20 dicembre 2021) All’interno della Casa di Cinecittà, Alessandro Basciano e Soleil Sorge hanno instaurato un gran feeling. Tra una partita e l’altra di Biliardo i due compagni d’avventura si sono scambiati sguardi intriganti e pungenti frecciatine. Facciamo insieme il punto della situazione. GF Vip 6, l’intesa tra Alessandro Basciano e Soleil Sorge Alessandro Basciano è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip solamente da pochi giorni, ma tanto è bastato per smuovere gli equilibri tra i Vipponi. Il suo arrivo è stato apprezzato da tutti, in particolar modo, dal parterre femminile. L’ex protagonista di Temptation Island, in questi giorni, ha stretto un bel legame con Soleil Sorge. ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 20 dicembre 2021) All’interno della Casa di Cinecittà,hanno instaurato un gran feeling. Tra una partita e l’altra di Biliardo i due compagni d’avventura si sono scambiatiintriganti e pungenti frecciatine. Facciamo insieme il punto della situazione. GF Vip 6, l’intesa traè entrato nella Casa del Grande Fratello Vip solamente da pochi giorni, ma tanto è bastato per smuovere gli equilibri tra i Vipponi. Il suo arrivo è stato apprezzato da tutti, in particolar modo, dal parterre femminile. L’ex protagonista di Temptation Island, in questi giorni, ha stretto un bel legame con. ...

