Garanzini | il Napoli ha meglio supplito alle assenze | quantitativamente e qualitativamente più gravi

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Su La Stampa il commento dia Milan-0-1. Per la squadra di Pioli un finale amaro, con il gol del pari di Kessie annullato da un Var sempre più creativo. Ma un verdetto ineccepibile, perché ilha giocato di più edifendendo alto il gol iniziale di Elmas. Mentre il Milan solo nell’estremo finale ha trovato la forza e un pizzico di ispirazione per un assalto affidato ai palloni lunghi per le teste di Ibra e di Giroud. Ilhapersino più. L'articolo ilsta.

Advertising

infoitsport : Garanzini: Cutrone ha segnato il gol a sua insaputa, i due pali del Napoli invece erano consapevoli - ilNapolista - napolista : Garanzini: #Cutrone ha segnato il gol a sua insaputa, i due pali del #Napoli invece erano consapevoli Su La Stampa… -

Ultime Notizie dalla rete : Garanzini Napoli

IlNapolista

e Milan fanno i conti con le assenze: 'domenica chi si ri - ferma è perduto' Su La Stampa Gigicommenta la sconfitta delcontro l'Empoli, al Maradona. Una sconfitta che fa ...Gigiper la StampaATALANTA Ragazzi, che classifica. In testa il Milan dopo la passeggiata con la Salernitana, a un punto l'Inter, a due il, a quattro l'Atalanta che da ieri sera è ...Questi alcuni estratti di ciò che ha scritto: 'Inter in testa, con tanto di sorpasso sul Milan che è pur sempre un valore aggiunto. E' presto per dirlo, ma forse non per intuirlo: se solo uno come Con ...Napoli e Milan fanno i conti con le assenze: “domenica chi si ri-ferma è perduto”. Su La Stampa Gigi Garanzini commenta la sconfitta del Napoli contro l’Empoli, al Maradona. Spiega il risultato sul ca ...