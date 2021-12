Eitan Biran, il nonno che lo rapì mesi fa: «Non lo rifarei. Ora ho paura di non poterlo più vedere» (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il nonno del piccolo Eitan ora si pente: col senno di poi quell’11 settembre non avrebbe scelto di portare via dall’Italia il nipote, rimasto orfano dei genitori nella tragedia del Mottarone dopo il crollo della funivia nel maggio scorso. Accusato di rapimento, Shmuel Peleg ha dovuto accettare l’ultima sentenza della Corte Suprema di Tel Aviv che ha stabilito il ritorno nella casa paterna della zia Aya Biran, residente a Pavia. «Quello che sapevo allora non è quello che so ora», dice il nonno a Repubblica, «solamente durante il processo in Israele è emerso il decreto che stabiliva l’espatrio solo se accompagnato da Aya». L’uomo, mesi fa, portò il bambino in Israele all’insaputa della zia, allora tutrice legale del piccolo. «In quel momento avevo davanti un bambino che volevo salvare perché non mi ... Leggi su open.online (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ildel piccoloora si pente: col senno di poi quell’11 settembre non avrebbe scelto di portare via dall’Italia il nipote, rimasto orfano dei genitori nella tragedia del Mottarone dopo il crollo della funivia nel maggio scorso. Accusato di rapimento, Shmuel Peleg ha dovuto accettare l’ultima sentenza della Corte Suprema di Tel Aviv che ha stabilito il ritorno nella casa paterna della zia Aya, residente a Pavia. «Quello che sapevo allora non è quello che so ora», dice ila Repubblica, «solamente durante il processo in Israele è emerso il decreto che stabiliva l’espatrio solo se accompagnato da Aya». L’uomo,fa, portò il bambino in Israele all’insaputa della zia, allora tutrice legale del piccolo. «In quel momento avevo davanti un bambino che volevo salvare perché non mi ...

