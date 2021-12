Covid, Premier a rischio stop? La decisione dei club! (Di lunedì 20 dicembre 2021) Nonostante l’esponente aumento dei contagi in Inghilterra, il calcio inglese va avanti. Infatti, come riporta il Sun, nella giornata di oggi i 20 club della lega hanno deciso di non interrompere la stagione. Liverpool Salah Premier LeagueIl programma previsto non varia: la Premier proseguirà quindi di consueto durante il periodo di feste natalizie. Il calendario si prospetta pieno di impegni: turno di League Cup questa settimana, Boxing Day tra il 26 e il 27 dicembre, turni di campionato il 28-30 dicembre e l’1-3 gennaio, e infine il turno di FA Cup la settimana successiva. Francesco Scanu Leggi su rompipallone (Di lunedì 20 dicembre 2021) Nonostante l’esponente aumento dei contagi in Inghilterra, il calcio inglese va avanti. Infatti, come riporta il Sun, nella giornata di oggi i 20 club della lega hanno deciso di non interrompere la stagione. Liverpool SalahLeagueIl programma previsto non varia: laproseguirà quindi di consueto durante il periodo di feste natalizie. Il calendario si prospetta pieno di impegni: turno di League Cup questa settimana, Boxing Day tra il 26 e il 27 dicembre, turni di campionato il 28-30 dicembre e l’1-3 gennaio, e infine il turno di FA Cup la settimana successiva. Francesco Scanu

