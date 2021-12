Covid | 16 213 nuovi casi e 137 decessi in 24 ore

(Di lunedì 20 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Secondo il bollettino del ministero della Salute, ipositivi sono 16.213 (rispetto ai 24.259 di ieri). I tamponi processati sono 337.222 e portano il tasso di positività al 4,8%. Il 20 dicembre si registrano 137(erano 97 il 19 dicembre). I guariti sono 8.640 mentre per gli attualmente positivi si registra un incremento di 7.428 unità per un totale di 369.703.Per quanto riguarda i ricoveri nei reparti ordinari, sono 8.101 i degenti mentre in terapia intensiva i pazienti sono 987 con 73ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 360.615 persone. La Lombardia è la prima regione per numero di contagi (2.576), seguita da Emilia Romagna (2.369) e Veneto (2.304).(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

