Charlène di Monaco non l’avrebbe mai voluto | figli completamente soli

Leggi su altranotizia

(Di lunedì 20 dicembre 2021) La principessadinon passerà il Natale a. Non lo passerà con i suoi due adorati gemelli, Jacques e Gabriella. E quel dolore provato nel vederli da, senza nemmeno il loro papà, in occasione di un evento speciale.di-Altranotizia-die quella dolorosa, prolungata, interminabile assenza. Vi sono momenti che sono indimenticabili se si vivono insieme ed altri che perdono irrimediabilmente la loro magia se vengono a mancare delle persone care. Tra qualche giorno sarà Natale, la festa per eccellenza della Famiglia. E’ soprattutto la festa dei bambini e tutto ruota fatalmente attorno alla loro felicità e serenità. A, nel fiabesco principato, quest’anno il ...