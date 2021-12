Calciomercato Inter, Vecino la chiave per il grande acquisto (Di lunedì 20 dicembre 2021) L’Inter guarda al futuro e prova a pianificare la sessione invernale di Calciomercato, con Matias Vecino che potrebbe essere protagonista della prima operazione nerazzurra. Il calciatore uruguagio, dopo i primi tre anni assolutamente di alto livello, ha avuto sempre meno spazio la scorsa stagione, soprattutto causa infortuni. Con Inzaghi i minuti in campo sono sempre meno, con la concorrenza che è abbastanza agguerrita con Vidal e Gagliardini. La sua cessione sembra quindi essere sempre più vicina, con il contratto in scadenza nel 2022 e il Betis Siviglia che si è mostrato Interessato. Potrebbe quindi intavolarsi una trattativa, che vedrebbe i nerazzurri provare ad acquistare un centrocampista in forza agli andalusi, con un corrispettivo ulteriore. Vediamo di che si tratta. Calciomercato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 20 dicembre 2021) L’guarda al futuro e prova a pianificare la sessione invernale di, con Matiasche potrebbe essere protagonista della prima operazione nerazzurra. Il calciatore uruguagio, dopo i primi tre anni assolutamente di alto livello, ha avuto sempre meno spazio la scorsa stagione, soprattutto causa infortuni. Con Inzaghi i minuti in campo sono sempre meno, con la concorrenza che è abbastanza agguerrita con Vidal e Gagliardini. La sua cessione sembra quindi essere sempre più vicina, con il contratto in scadenza nel 2022 e il Betis Siviglia che si è mostratoessato. Potrebbe quindi intavolarsi una trattativa, che vedrebbe i nerazzurri provare ad acquistare un centrocampista in forza agli andalusi, con un corrispettivo ulteriore. Vediamo di che si tratta....

