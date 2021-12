Amici 21 va in pausa natalizia: si torna nel 2022 (Di lunedì 20 dicembre 2021) E anche quest’anno Amici e Uomini e Donne si prendono qualche settimana di vacanza, come succede sempre i programmi di Maria de Filippi nei giorni di festa tra Natale e Capodanno. Questa settimana si andrà in onda con le ultime puntate del day time, dopo l’ultima puntata speciale che abbiamo visto domenica! Il day time farà quindi compagnia al pubblico che segue Amici 21 oggi, lunedì 20, poi ancora il 21 dicembre e il 22 dicembre. L’ultimo appuntamento sarà quello del 22, poi Amici 21 tornerà con il nuovo anno su Canale 5. Succede lo stesso per Uomini e Donne che andrà in pausa natalizia nelle stesse date. La programmazione di Canale 5 cambia quindi proprio dal 23 dicembre, quando dopo Una vita, che resta invece nel palinsesto natalizio di Mediaset, ci sarà il classico film di Natale. A seguire poi il ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 20 dicembre 2021) E anche quest’annoe Uomini e Donne si prendono qualche settimana di vacanza, come succede sempre i programmi di Maria de Filippi nei giorni di festa tra Natale e Capodanno. Questa settimana si andrà in onda con le ultime puntate del day time, dopo l’ultima puntata speciale che abbiamo visto domenica! Il day time farà quindi compagnia al pubblico che segue21 oggi, lunedì 20, poi ancora il 21 dicembre e il 22 dicembre. L’ultimo appuntamento sarà quello del 22, poi21 tornerà con il nuovo anno su Canale 5. Succede lo stesso per Uomini e Donne che andrà innelle stesse date. La programmazione di Canale 5 cambia quindi proprio dal 23 dicembre, quando dopo Una vita, che resta invece nel palinsesto natalizio di Mediaset, ci sarà il classico film di Natale. A seguire poi il ...

alphavbetboy : Io davvero felice che si siano divertiti insieme ai loro amici/famiglia e anche adesso durante questa pausa - xTaiChuKe_x : Comunque m’è finita la pausa, devo tornà ar biutiful eir subbito. Bell’amici che sete. - alessiawithtwos : oggi collega prefe™? uscendo dal turno mi fa “ma dov’è collega nuovo™??” e io “è appena andato in pausa” al che mi… - mcrisj01 : RT @Juventina962: Breve storia triste. Un secondo tempo che non ho mai visto, perché nella pausa la mia voglia di cocco era grande,apro il… - Fattoruso_ : @_annamobene Oggi era l'ultima puntata,amici si ferma per la pausa natalizia e ritorna a gennaio. -