Alessandra Celentano sempre più spietata e il web insorge: " Povera ragazza la sta massacrando!" (Di lunedì 20 dicembre 2021) Negli ultimi giorni nella scuola di Amici 2021 è successo davvero di tutto: il concorso di improvvisazione vinto da Dario ha visto mandare in sfida Cristiano in un modo del tutto nuovo: è stato il vincitore a scegliere un nome per la sfida (cosa mai accaduta almeno in questa edizione) Nel frattempo, la nuova ballerina è stata "massacrata" di nuovo dalla sua insegnante. Sappiamo che c'è una ballerina la cui maglia è stata sospesa durante l'ultimo episodio in diretta di Amici. Nonostante fosse sospesa, la sua insegnante ha voluto che partecipasse alla sfida, proprio quella d'improvvisazione giudicata dal ballerino professionista Sebastian. Motivo? Mettere l'allievo sotto pressione e comprendere come reagisce alla situazione. Chi è la ballerina, soprattutto, cosa è successo dopo? Che alla maestra di ballo Alessandra Celentano non piaccia Cosmary a ...

