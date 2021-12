Vulcano | domani si deciderà se abitanti torneranno a casa

(Di domenica 19 dicembre 2021) Giorni decisivi per glinell'isola delle Eolie.mattina programmata una videoconferenza tra ilogi dell'Ingv, Protezione civile, Arpa, Ispra, Asp e sindaco per decidere se la ...

Giorni decisivi per gli abitanti nell'isola delle Eolie.mattina programmata una videoconferenza tra i vulcanologi dell'Ingv, Protezione civile, Arpa, ...cono di La Fossa e nell'area di...HONG KONG Secondo gli ultimi sondaggi, nelle controverse elezioni parlamentari disi ... INDONESIA Il governo indonesiano alza il livello di allerta per ilSemeru , nell'isola di Giava. ...L'ordinanza della zona rossa che era stata emanata per un mese scadrà martedì 21 dicembre: a breve si deciderà se sarà prorogata o gli isolani nelle ore notturne potranno rientrare nelle loro case ...(ANSA) - VULCANO, 19 DIC - Giorni decisivi per gli abitanti nell'isola delle Eolie. Domani mattina programmata una videoconferenza tra i vulcanologi dell'Ingv, Protezione civile, Arpa, Ispra, Asp e si ...