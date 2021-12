Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2021 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 19 dicembre 2021)DEL 19 DICEMBREORE 09.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO CON LAOGGI DALLE 9 ALLE 22 E’ ATTIVO SU TUTTA OLA RETE AUTOSTRADALE IL BLOCCO ALLA CIRCONE DEI MEZZI PESANTI SUPERIORI ALLE 7.5 TONNELLATE TRAFFICO CHE SI MANTIENE SCORREVOLE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO, AL MOMENTO SEGNALIAMO SOLO BREVI CODE PER INCIDENTE SULLA PONTINA TRA VIA LAURENTINA E L’USCITA STRAMPELLI VERSO LATINA PER IL TRASPORTO PUBBLICO, IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE LA CIRCONE FERROVIARIA SULLAPISA PRECEDENTEMENTE SOSPESA. I TRENI A LUNGA PERCORRENZA REGISTRANO ANCORA RITARDI FINO A 30 MINUTI ANDIAMO ARIPRISTINATO IL SERVIZIO ANCHE ...