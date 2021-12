Troppi buchi nelle indagini, su Mps la Procura deve chiarire. Parla il componente della commissione parlamentare Migliorino: “Grave non aver ascoltato tutti i testimoni” (Di domenica 19 dicembre 2021) “Questa commissione farà chiarezza su molti aspetti finora rimasti all’oscuro” e allora “decine di osservazioni dovranno essere fatte ai pm e al loro operato”. Ha le idee molto chiare Luca Migliorino, deputato del Movimento cinque stelle e vicepresidente della commissione d’inchiesta sulla morte del manager del Monte dei Paschi di Siena David Rossi, viste le tante novità emerse nel corso delle audizioni (leggi articolo a pagina 11) e, soprattutto, in vista dell’incidente probatorio del prossimo 21 dicembre quando di fatto verrà simulata, con un manichino, la morte del manager Mps, “un approfondimento fondamentale, richiesto da molti per anni”, spiega ancora Migliorino. Partiamo però da principio, onorevole. Cos’è emerso dalle tante audizioni tenute dalla commissione? “Sono emersi fatti ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 19 dicembre 2021) “Questafarà chiarezza su molti aspetti finora rimasti all’oscuro” e allora “decine di osservazioni dovranno essere fatte ai pm e al loro operato”. Ha le idee molto chiare Luca, deputato del Movimento cinque stelle e vicepresidented’inchiesta sulla morte del manager del Monte dei Paschi di Siena David Rossi, viste le tante novità emerse nel corso delle audizioni (leggi articolo a pagina 11) e, soprattutto, in vista dell’incidente probatorio del prossimo 21 dicembre quando di fatto verrà simulata, con un manichino, la morte del manager Mps, “un approfondimento fondamentale, richiesto da molti per anni”, spiega ancora. Partiamo però da principio, onorevole. Cos’è emerso dalle tante audizioni tenute dalla? “Sono emersi fatti ...

