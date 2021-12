Traffico Roma del 19-12-2021 ore 12:30 (Di domenica 19 dicembre 2021) Luceverde Roma Buon pomeriggio e Ben ritrovati in redazione massimo veschi per un incidente avvenuto in Piazza della Rovere si sta in coda nella galleria pasa partire da Porta Cavalleggeri in zona Traffico e piuttosto intenso e sono molte le persone arrivate in piazza San Pietro per le celebrazioni dell’angelus difficoltà si potranno avere sulle strade intorno al Vaticano Al termine delle Celebrazioni e quindi durante il deflusso dei fedeli altro incidente sul Lungotevere degli Inventori all’altezza di piazza Antonio Meucci sul resto della città non si rilevano particolari disagi mentre sul raccordo troviamo brevi code sulla carreggiata interna tra Laurentina e Pontina Vi ricordo che nell’ambito del piano di Natale della mobilità Anche oggi le ZTL diurne di centro e Tridente o serve un orario più lungo obero quello normalmente in vigore dal lunedì al ... Leggi su romadailynews (Di domenica 19 dicembre 2021) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati in redazione massimo veschi per un incidente avvenuto in Piazza della Rovere si sta in coda nella galleria pasa partire da Porta Cavalleggeri in zonae piuttosto intenso e sono molte le persone arrivate in piazza San Pietro per le celebrazioni dell’angelus difficoltà si potranno avere sulle strade intorno al Vaticano Al termine delle Celebrazioni e quindi durante il deflusso dei fedeli altro incidente sul Lungotevere degli Inventori all’altezza di piazza Antonio Meucci sul resto della città non si rilevano particolari disagi mentre sul raccordo troviamo brevi code sulla carreggiata interna tra Laurentina e Pontina Vi ricordo che nell’ambito del piano di Natale della mobilità Anche oggi le ZTL diurne di centro e Tridente o serve un orario più lungo obero quello normalmente in vigore dal lunedì al ...

