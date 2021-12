Tg Giovani – 19/12/2021 (Di domenica 19 dicembre 2021) Nel nuovo numero del Tg Giovani, prodotto dall’Italpress in collaborazione con ScuolaZoo: – Intervista all’oro paralimpico Simone Barlaam – Radioimmaginaria premiata dal presidente Mattarella – In viaggio con le voci dei bambini abr/gtr/mrv su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 19 dicembre 2021) Nel nuovo numero del Tg, prodotto dall’Italpress in collaborazione con ScuolaZoo: – Intervista all’oro paralimpico Simone Barlaam – Radioimmaginaria premiata dal presidente Mattarella – In viaggio con le voci dei bambini abr/gtr/mrv su Il Corriere della Città.

Advertising

Piu_Europa : Dopo il balcone dei 5S ecco Landini che vuole ridurre la povertà senza investire in crescita e mettendo la testa so… - sole24ore : ?? Qualità della vita 2021, #Trieste fa il tris: con economia e cultura batte l’effetto no vax. En plein del… - SanremoRai : Voi siete muti come pesci o chiacchieroni come ?? #MartinaBeltrami? Guarda il videoclip integrale di “Parlo di te”… - LaNotifica : Tg Giovani – 19/12/2021 - NapoliToday : #Incidentistradali Auto si ribalta nel centro di Napoli: due giovani finiscono in ospedale -