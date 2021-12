Serie C 2021/2022: il Foggia acciuffa il 2-2 ad Avellino, è 1-1 tra Catanzaro e Vibonese (Di domenica 19 dicembre 2021) L’Avellino non va oltre il 2-2 contro il Foggia nel match valevole per la diciannovesima giornata del girone C del campionato di Serie C 2021/2022: alla doppietta di Maniero rispondono le reti di Di Pasquale e Ferrante. Termina 1-1 la sfida tra Catanzaro e Vibonese, a segno Carlini e Martinelli con un autogol. Avellino-Foggia RIVIVI IL LIVE DEL MATCH I padroni di casa si rendono protagonisti di un buon avvio di partita, imbastendo delle buone azioni offensive che terminano con le imprecise conclusioni di Maniero e Di Gaudio. La prima vera palla gol per i biancoverdi arriva al 36? con Maniero che lascia partire un potente destro su cui Volpe è costretto a rifugiarsi in calcio d’angolo. Tre minuti più tardi i pugliesi rispondono con una ... Leggi su sportface (Di domenica 19 dicembre 2021) L’non va oltre il 2-2 contro ilnel match valevole per la diciannovesima giornata del girone C del campionato di: alla doppietta di Maniero rispondono le reti di Di Pasquale e Ferrante. Termina 1-1 la sfida tra, a segno Carlini e Martinelli con un autogol.RIVIVI IL LIVE DEL MATCH I padroni di casa si rendono protagonisti di un buon avvio di partita, imbastendo delle buone azioni offensive che terminano con le imprecise conclusioni di Maniero e Di Gaudio. La prima vera palla gol per i biancoverdi arriva al 36? con Maniero che lascia partire un potente destro su cui Volpe è costretto a rifugiarsi in calcio d’angolo. Tre minuti più tardi i pugliesi rispondono con una ...

