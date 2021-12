Serie A, Sampdoria-Venezia in streaming: dove vedere la gara in diretta (Di domenica 19 dicembre 2021) Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Sampdoria-Venezia in streaming. La gara è inserita nel programma della diciottesima giornata di Serie A e può essere considerata un vero scontro diretto per la salvezza che nessuna delle due squadre può permettersi di sbagliare. I blucerchiati sono reduci dall’importantissima vittoria nel derby L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di domenica 19 dicembre 2021) Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo diin. Laè inserita nel programma della diciottesima giornata diA e può essere considerata un vero scontro diretto per la salvezza che nessuna delle due squadre può permettersi di sbagliare. I blucerchiati sono reduci dall’importantissima vittoria nel derby L'articolo

Advertising

CB_Ignoranza : Le ultime 5 partite di Vlahovic: ?? vs Milan ? vs Empoli ? vs Sampdoria ? vs Bologna ?? vs Salernitana. Vola… - sportli26181512 : Sampdoria-Venezia, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: Nella Samp D'Aversa sceglie come coppia… - CalcioNews24 : Le scelte dei due allenatori - cmdotcom : #SerieA: #SpeziaEmpoli 1-1, decide il doppio autogol dell'ex! - SampNews24 : Formazioni ufficiali #SampdoriaVenezia: le scelte degli allenatori -