Roma, tragico incidente all'alba: auto si schianta contro un albero, morte due ragazze (Di domenica 19 dicembre 2021) Ancora due giovani vite spezzate per un tragico incidente stradale. E' avvenuto questa mattina prestissimo, nella capitale, dopo un'auto è finita contro un albero. Nulla da fare per le due ragazze a bordo, una 23enne e una 19enne: sono morte a seguito dell'impatto. La dinamica è ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale. Erano circa le 5.30 del mattino quando è avvenuta la tragedia: all'altezza del civico 53 di via Cilicia una Peugeot 307 guidata da una 23enne italiana è finita contro un albero. La causa resta ancora da accertare, in ogni caso non c'è stato nulla da fare per le due ragazze.

