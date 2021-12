Pioli su Milan – Napoli: “Non meritavamo di perdere. La squadra mi e’ piaciuta in tutto e per tutto” (Di lunedì 20 dicembre 2021) Pioli: “Non meritavamo di perdere, lecchiamoci le ferite, il gol annullato? Giroud non ha fatto nulla” Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato a DAZN dopo sconfitta col Napoli. “Non siamo stanchi, lo abbiamo dimostrato contro il Napoli. Abbiamo fatto 51 e 49% come possesso palla. La squadra mi e’ piaciuta in tutto e per tutto. E’ mancata la giocata giusta, ma non la condizione fisica. Il rammarico e’ aver preso gol su una palla inattiva. Come energia, intensita’, abbiamo fatto una fase difensiva quasi nella meta’ campo del Napoli. Abbiamo giocato una partita vera. Il Milan non meritava di perdere questa ... Leggi su retecalcio (Di lunedì 20 dicembre 2021): “Nondi, lecchiamoci le ferite, il gol annullato? Giroud non ha fatto nulla” Stefano, allenatore del, ha parlato a DAZN dopo sconfitta col. “Non siamo stanchi, lo abbiamo dimostrato contro il. Abbiamo fatto 51 e 49% come possesso palla. Lami e’ine per. E’ mancata la giocata giusta, ma non la condizione fisica. Il rammarico e’ aver preso gol su una palla inattiva. Come energia, intensita’, abbiamo fatto una fase difensiva quasi nella meta’ campo del. Abbiamo giocato una partita vera. Ilnon meritava diquesta ...

