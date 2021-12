Morata - Cuadrado | la Juve prova a ripartire

(Di domenica 19 dicembre 2021) Un gol per tempo decidono la sfida di Bologna: i bianconeri rivedono il quarto posto nonostante tante assenze, ma il gioco non c'è di GIANMARCO MARCHINI

Un gol per tempo decidono la sfida di Bologna: i bianconeri rivedono il quarto posto nonostante tante assenze, ma il gioco non c'è di GIANMARCO MARCHINIUn gol per tempo consentono alla Vecchia Signora di piegare i felsinei: apreal 6 , chiude il contoal 69 . Negli ultimi tempi, l'aria d'Europa sembra aver fatto male alla squadra di ...Il video con gli highlights e i gol di Bologna-Juventus 0-2, match valido per la diciottesima giornata di Serie A 2021/2022. Pronti-via e al Dall’Ara è Morata a sbloccarla con un gol da rapace, nel se ...Un gol per tempo decidono la sfida di Bologna: i bianconeri rivedono il quarto posto nonostante tante assenze, ma il gioco non c’è ...