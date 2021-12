Medici no-vax interrompono l’assemblea dell’Ordine: “Mafiosi” (Di domenica 19 dicembre 2021) 40 Medici Medici no-vax interrompono assemblea Omceo: intervengono forze dell’Ordine a Roma Medici no-vax interrompono l’assemblea dell’Ordine. La nota dell’Ordine dei Medici: “Hanno accusato il consiglio dell’Omceo di ‘non aver sospeso chi era moroso e invece di aver sospeso i Medici che non si sono vaccinati'” Sospesa l’assemblea dell’Ordine provinciale dei Medici di Roma, dopo Leggi su periodicodaily (Di domenica 19 dicembre 2021) 40no-vaxassemblea Omceo: intervengono forzea Romano-vax. La notadei: “Hanno accusato il consiglio dell’Omceo di ‘non aver sospeso chi era moroso e invece di aver sospeso iche non si sono vaccinati'” Sospesaprovinciale deidi Roma, dopo

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Scoppia la bagarre durante l'assemblea dell'Ordine dei medici a Roma: una cinquantina di sanitari No vax pr… - Agenzia_Ansa : VIDEO | La protesta dei sanitari No vax all'assemblea dell'Ordine dei medici di Roma #ANSA - repubblica : Roma, blitz di medici No Vax all'assemblea dell'Ordine: 'Basta sospensioni!'. Interviene la polizia - SalvaCostanzo : RT @antonellocapor2: Che il congresso dei medici di Roma si chiuda con l'intervento dei carabinieri per separare i medici si vax dai medici… - plums_the : Qualcosa sta cambiando … @barbarab1974 @FmMosca @GiulioMarini2 -