LIVE Sci alpino, SuperG Val d’Isere 2021 in DIRETTA: Goggia precede Mowinckel e Curtoni! Giù dal podio Brignone e Shiffrin (Di domenica 19 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE DELL’ALTA BADIA ALLE 10.00 E ALLE 13.30 I PETTORALI DI PARTENZA DEL SuperG DI OGGI 11.42 Gara disastrosa per Michelle Gisin che paga 2?33 da Goggia e si mette in ultima posizione. 11.40 E Mowinckel rovina la festa all’Italia! Seconda posizione a 33 centesimi da Goggia, davanti a Curtoni e Brignone! 11.39 ATTENZIONE A Mowinckel! La norvegese ha 3 centesimi di vantaggio su Goggia al terzo intermedio! 11.37 Siebenhofer è velocissima nei tratti di scorrimento, ma paga nel tratto tecnico: nona piazza a 1?47 dalla testa. 11.36 La canadese Gagnon è fuori dalle dieci: 1?59 di ritardo, è dietro anche a Marta Bassino. 11.34 Breezy Johnson ... Leggi su oasport (Di domenica 19 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GIGANTE DELL’ALTA BADIA ALLE 10.00 E ALLE 13.30 I PETTORALI DI PARTENZA DELDI OGGI 11.42 Gara disastrosa per Michelle Gisin che paga 2?33 dae si mette in ultima posizione. 11.40 Erovina la festa all’Italia! Seconda posizione a 33 centesimi da, davanti a Curtoni e! 11.39 ATTENZIONE A! La norvegese ha 3 centesimi di vantaggio sual terzo intermedio! 11.37 Siebenhofer è velocissima nei tratti di scorrimento, ma paga nel tratto tecnico: nona piazza a 1?47 dalla testa. 11.36 La canadese Gagnon è fuori dalle dieci: 1?59 di ritardo, è dietro anche a Marta Bassino. 11.34 Breezy Johnson ...

Advertising

SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Sci #ValGardena Valanga Rosa nel #SuperG! Trionfa ancora Sofia #Goggia davanti a Elena #Curtoni e… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Sci #AltaBadia Dopo la #primamanche del #SuperG c'è #Faivre davanti a #Odermatt e #Feller! Quinto… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday! La 'Maledetta Domenica' di @SSportNetwork! #SerieA #SerieB #PremierLeague #Liga #Bundesliga… - zazoomblog : LIVE – Sci alpino super-G femminile Val d’Isere 2021: aggiornamenti in DIRETTA - #alpino #super-G #femminile #d’Is… - zazoomblog : LIVE Sci alpino SuperG Val d’Isere 2021 in DIRETTA: Sofia Goggia contro Mikaela Shiffrin chi va in testa alla gener… -