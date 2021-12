LIVE – Catanzaro-Vibonese 1-1, Serie C 2021/2022 (DIRETTA) (Di domenica 19 dicembre 2021) La DIRETTA LIVE di Catanzaro-Vibonese, match valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie C 2021/2022. La passata stagione è ormai alle spalle ed è tempo di pensare ad una nuova entusiasmante annata calcistica che regalerà, come sempre, incredibili emozioni. Calcio d’inizio alle ore 14:30 di domenica 19 dicembre, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match in DIRETTA e fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SITO LEGA PRO Le formazioni ufficiali: Catanzaro (3-5-2): Branduani; Scognamillo, De Santis, Martinelli; Fazio, Verna, Welbeck, Bombagi, Vandeputte; Vazquez, Cianci.Allenatore: Vivarini. Vibonese (3-5-2): Marson; Polidori, Risaliti, Mahrous; Ciotti, Basso, Cattaneo, Gelonese, Grillo; ... Leggi su sportface (Di domenica 19 dicembre 2021) Ladi, match valevole per la diciannovesima giornata del campionato di. La passata stagione è ormai alle spalle ed è tempo di pensare ad una nuova entusiasmante annata calcistica che regalerà, come sempre, incredibili emozioni. Calcio d’inizio alle ore 14:30 di domenica 19 dicembre, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SITO LEGA PRO Le formazioni ufficiali:(3-5-2): Branduani; Scognamillo, De Santis, Martinelli; Fazio, Verna, Welbeck, Bombagi, Vandeputte; Vazquez, Cianci.Allenatore: Vivarini.(3-5-2): Marson; Polidori, Risaliti, Mahrous; Ciotti, Basso, Cattaneo, Gelonese, Grillo; ...

