LIVE – Avellino-Foggia 0-0 | Serie C 2021 2022 DIRETTA

(Di domenica 19 dicembre 2021) Ladi, match valevole per la diciannovesima giornata del campionato di. La passata stagione è ormai alle spalle ed è tempo di pensare ad una nuova entusiasmante annata calcistica che regalerà, come sempre, incredibili emozioni. Calcio d’inizio alle ore 14:30 di domenica 19 dicembre, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. Le formazioni ufficiali:(3-4-3): Forte; Silvestri, Dossena, Bove; Ciancio, Matera, D’Angelo, Mignanelli; Kanoute, Maniero, Di Gaudio. Allenatore: Braglia.(4-3-3): Volpe; Garattoni, Di Pasquale, Sciacca, Nicoletti; Garofalo, Maselli, Gallo; Merkaj, Ferrante, ...

La diretta live di Avellino-Foggia, match valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie C 2021/2022 ...
Diretta Avellino Foggia streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita per la 19^ giornata di Serie C.