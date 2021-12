Inter, Calhanoglu ha fornito il suo quinto assist da palla inattiva (Di domenica 19 dicembre 2021) Hakan Calhanoglu ha fornito il suo quinto assist da palla inattiva in questa Serie A: nessun giocatore ne conta di piú nei maggiori cinque campionati europei 2021/22 (al pari di Vincenzo Grifo). Alla Salernitana serve un vero miracolo per la salvezza. Nell’ultima di campionato contro gli uomini di Inzaghi i numeri sono disastrosi. Per la prima volta nella sua storia in Serie A l’Inter ha segnato almeno 100 gol (103 nel 2021) in un singolo anno solare, superato infatti il suo record precedente (99 reti nel 1950). Nella storia della Serie A l’Inter è la quarta squadra a segnare almeno 100 gol in un singolo anno solare, dopo il Milan (105 nel 1949 e 120 nel 1950), il Torino (111 nel 1947 e 114 nel 1948) e la Juventus (100 nel 1933). Per la terza volta ... Leggi su footdata (Di domenica 19 dicembre 2021) Hakanhail suodain questa Serie A: nessun giocatore ne conta di piú nei maggiori cinque campionati europei 2021/22 (al pari di Vincenzo Grifo). Alla Salernitana serve un vero miracolo per la salvezza. Nell’ultima di campionato contro gli uomini di Inzaghi i numeri sono disastrosi. Per la prima volta nella sua storia in Serie A l’ha segnato almeno 100 gol (103 nel 2021) in un singolo anno solare, superato infatti il suo record precedente (99 reti nel 1950). Nella storia della Serie A l’è la quarta squadra a segnare almeno 100 gol in un singolo anno solare, dopo il Milan (105 nel 1949 e 120 nel 1950), il Torino (111 nel 1947 e 114 nel 1948) e la Juventus (100 nel 1933). Per la terza volta ...

CB_Ignoranza : Pedro alla Roma in un campionato intero: 5 gol e 2 assist Pedro alla Lazio in meno di un girone d’andata: 6 gol e… - FBiasin : #Calhanoglu è una benedizione, i dirigenti che con tempismo micidiale lo hanno preso in un momento davvero complica… - Inter : ?? | CALHA Il turco ha trovato il suo sesto gol in campionato ?? - news24_inter : Confermato lo stop contro il #Torino per #Barella ? - SDino59 : RT @news24_inter: #Calhanoglu eletto MVP di venerdì ?? -