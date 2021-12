Esame patente: da domani diventa mini, non più facile. Meno tempo, meno quiz, meno errori consentiti (Di domenica 19 dicembre 2021) La nuova versione della prova di teoria è prevista dal decreto del ministero delle Infrastrutture e mobilità sostenibili del 27 ottobre 2021 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre scorso)... Leggi su motori.ilmessaggero (Di domenica 19 dicembre 2021) La nuova versione della prova di teoria è prevista dal decreto delstero delle Infrastrutture e mobilità sostenibili del 27 ottobre 2021 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre scorso)...

