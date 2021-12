Covid, verso un aumento del 70% dei ricoveri in terapia intensiva. Gli anestesisti: «Serve un lockdown per i non vaccinati» (Di domenica 19 dicembre 2021) Con i casi di contagi da Coronavirus in crescita esponenziale, la soluzione per affrontare l’emergenza «non sta nell’aumentare all’infinito i posti di terapia intensiva e area medica, bensì nell’adottare misure di contenimento sociale più drastiche per frenare la circolazione del virus, come il lockdown stringente per i non vaccinati». A dirlo è Alessandro Vergallo, presidente dell’Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani (Aaroi). «Abbiamo poco tempo per agire con misure più restrittive e prevenire un aumento di casi e ricoveri. Al contrario, c’è stato un allentamento dei comportamenti prudenti, anche per l’avvicinarsi delle feste», ha spiegato. La situazione nelle terapie intensive Stando ai dati riportati da Vergallo ad Ansa, in base ... Leggi su open.online (Di domenica 19 dicembre 2021) Con i casi di contagi da Coronavirus in crescita esponenziale, la soluzione per affrontare l’emergenza «non sta nell’aumentare all’infinito i posti die area medica, bensì nell’adottare misure di contenimento sociale più drastiche per frenare la circolazione del virus, come ilstringente per i non». A dirlo è Alessandro Vergallo, presidente dell’Associazionerianimatori ospedalieri italiani (Aaroi). «Abbiamo poco tempo per agire con misure più restrittive e prevenire undi casi e. Al contrario, c’è stato un allentamento dei comportamenti prudenti, anche per l’avvicinarsi delle feste», ha spiegato. La situazione nelle terapie intensive Stando ai dati riportati da Vergallo ad Ansa, in base ...

