Come restare in forma davanti alla tv (Di domenica 19 dicembre 2021) Ogni puntata ha una durata variabile, da una manciata di minuti fino a un’ora. La trama cambia sempre, però mantiene un filone comune: il protagonista prova a non stare fermo un attimo, scuote le braccia e le gambe, sviluppa un fiatone supremo, sembra in preda a un delirio ubriaco di movimento. Non è mai solo: interagisce con uno o più comprimari che lo incitano, lo spronano, lo inducono a non mollare, quasi lo supplicano di andare avanti perché, ne sono certi, può farcela. Lo coinvolgono ammiccando verso l’obiettivo, raccontandogli aneddoti, mettendosi ad ancheggiare, intonando vecchie canzoni. Tengono in ostaggio la sua attenzione, mentre il tempo corre veloce e le calorie bruciate si accumulano. I personaggi principali di questa frenetica storia, un incrocio tra un tragicomico Fantozzi e una parodia sudaticcia di Game of Thrones, siamo noi. Benché ci troviamo ... Leggi su panorama (Di domenica 19 dicembre 2021) Ogni puntata ha una durata variabile, da una manciata di minuti fino a un’ora. La trama cambia sempre, però mantiene un filone comune: il protagonista prova a non stare fermo un attimo, scuote le braccia e le gambe, sviluppa un fiatone supremo, sembra in preda a un delirio ubriaco di movimento. Non è mai solo: interagisce con uno o più comprimari che lo incitano, lo spronano, lo inducono a non mollare, quasi lo supplicano di andare avanti perché, ne sono certi, può farcela. Lo coinvolgono ammiccando verso l’obiettivo, raccontandogli aneddoti, mettendosi ad ancheggiare, intonando vecchie canzoni. Tengono in ostaggio la sua attenzione, mentre il tempo corre veloce e le calorie bruciate si accumulano. I personaggi principali di questa frenetica storia, un incrocio tra un tragicomico Fantozzi e una parodia sudaticcia di Game of Thrones, siamo noi. Benché ci troviamo ...

Advertising

riotta : I vaccini non sono scudo magico, ma ci permetteranno di non morire soli, finire in terapia intensiva intubati, rest… - GuidoDeMartini : ?? 15 DICEMBRE 2021: OGGI COMINCIAMO IN ITALIA I TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI DI MASSA ?? L’alternativa per chi… - virginiaraggi : Auguri di buon compleanno, Papa Francesco. Il suo esempio e le sue parole ci guidano ogni giorno nella costruzione… - panorama_it : Esercizi avvincenti come serie televisive, con la partecipazione di ospiti vip. Podcast, videogame e altri metodi i… - isabelfianco : RT @bchanlix: lo staff aveva detto a questa ragazza di spostarsi e di passare al membro successivo anche se non aveva finito di parlare con… -