Chi è l'ex moglie di Alex Belli, Katarina Raniakova (Di domenica 19 dicembre 2021) Ecco chi è e cosa fa Katarina Raniakova, l'ex moglie di Alex Belli: celebre attore italiano principalmente noto per aver interpretato il ruolo di Jacopo Castelli in CentoVetrine. Katarina Raniakova è l'ex moglie di Alex Belli, attore, modello e concorrente del Grande Fratello Vip: la coppia si è incontrata nel 2008 durante una sfilata di Roberto Cavalli; si sono sposati nel 2013 ma, dopo cinque anni di matrimonio, i due hanno deciso di separarsi nel 2017. Katarina, una celebre modella slovacca, dopo il divorzio ha scelto i social per muovere alcune accuse contro il suo ex marito che, a suo modo di vedere, era un uomo falso, deludente ed incapace di avere figli, un problema che lo ha fatto soffrire molto ...

