Bruno Rosetti riceve la medaglia di bronzo di Tokyo | per la finale del 4 senza

(Di domenica 19 dicembre 2021) Bellissimo regalo di Natale perche ha potuto stringere nelle mani la suadiottenuta dal CIO per non aver potuto disputare laolimpica nel quattroper essere risultato positivo al Covid-19. La consegna è avvenuta durante il Consiglio Coni, da parte del presidente Giovanni Malagò, del presidente Giuseppe Abbagnale e del segretario generale Carlo Mornati. Un momento di felicità per il “gigante” di Ravenna, che veste i colori del CC Aniene, dopo aver trascorso la sua Olimpiade in quarantena anon prima di aver contribuito a portare inil quattroinsieme a Giuseppe Vicino, Matteo Lodo e Matteo Castaldo. Per la cronaca, prima di raggiungere il campo di regata per disputare la ...

Advertising

canottaggio1888 : Consegnata a Bruno Rosetti la medaglia di bronzo olimpica di Tokyo 2020 ?? - canottaggio1888 : Il commento di Bruno Rosetti dopo aver ricevuto la medaglia di bronzo olimpica del 4 senza, concessa dal CIO (Video… -

Ultime Notizie dalla rete : Bruno Rosetti

canottaggio.org

Per il resto della spedizione, sono arrivati due bronzi e in particolare quello diappiedato causa Covid nell'immediatezza della sua gara, che ha ricevuto una medaglia - risarcimento. "...Per il resto della spedizione, sono arrivati due bronzi e in particolare quello diappiedato causa Covid nell'immediatezza della sua gara, che ha ricevuto una medaglia - risarcimento. "...Bellissimo regalo di Natale per Bruno Rosetti che ha potuto stringere nelle mani la sua medaglia di bronzo ottenuta dal CIO per non aver potuto disputare la finale olimpica nel quattro senza per esser ...ROMA (ITALPRESS) - "Abbiamo ottenuto buoni risultati nonostante qualche esperienza che poteva farci raccogliere qualcosa di più importante". Così Giuseppe Abbagnale, presidente della Federcanottaggio, ...