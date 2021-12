Begonie | ecco come averle perfette per tutto l’inverno

Leggi su formatonews

(Di domenica 19 dicembre 2021) Vediamo insiemepossiamo mantenere in modo perfetto questa splendida pianta percon qualche trucchetto. Lesono piante bellissime che ci possono accompagnare peril periodo del freddo. Mapossiamo fare persempre? Cerchiamo di vedere qualche trucchetto in particolare. LEGGI ANCHE —> Sabrina Salerno e la confessione shock sul suo lavoro Queste fantastiche piante non possono resistere a temperature troppo basse, ma possiamo vederepossiamo farle vivere anche perchè sono piante perenni.i consigli per farle durareCon le cure giuste, non serve portale ...