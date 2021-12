Alberto Scuro al via del Rallye MonteCarlo Historique (Di domenica 19 dicembre 2021) E lo farà alla grande: schierata al via, infatti, ci sarà una fantastica Fiat 131 Abarth Gruppo 4 in livrea “Squadra Corse Grifo Rosso”, un team fondato nel 2011 da Luciano Nicolis, Alberto Scuro ed altri appassionati. Proprio Alberto Scuro, presidente ASI, sarà il driver dell’equipaggio e verrà navigato dalla nostra Nunzia Del Gaudio, co-founder Source Leggi su rallyeslalom (Di domenica 19 dicembre 2021) E lo farà alla grande: schierata al via, infatti, ci sarà una fantastica Fiat 131 Abarth Gruppo 4 in livrea “Squadra Corse Grifo Rosso”, un team fondato nel 2011 da Luciano Nicolis,ed altri appassionati. Proprio, presidente ASI, sarà il driver dell’equipaggio e verrà navigato dalla nostra Nunzia Del Gaudio, co-founder Source

Advertising

junews24com : Luis Alberto, ormai è un caso: entra e serve due assist, poi esce scuro in volto - infoitsport : Luis Alberto, ormai è un caso: entra, serve due assist e esce scuro in volto - whoterrr : RT @TuttoMercatoWeb: La vittoria non basta a far sorridere Luis Alberto: il Mago scuro in volto al triplice fischio - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: La vittoria non basta a far sorridere Luis Alberto: il Mago scuro in volto al triplice fischio - gilnar76 : Luis Alberto, ormai è un caso: entra e serve due assist, poi esce scuro in volto #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… -