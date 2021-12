31enne trovata morta in un camper | il compagno ha lanciato l’allarme | si ipotizza il femminicidio

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : 31enne trovata

Un colpo violento in fronte, scagliato forse con un corpo contundente. Così sarebbe stata uccisa lacadavere oggi all'interno di un camper, a Bassano del Grappa. Lei e il compagno, che ha dato l'allarme dicendo di aver scoperto il corpo, vivevano in camper; il mezzo era parcheggiato ...Il compagno dellaè stato fermato dai carabinieri e condotto in caserma a Bassano del Grappa dove in queste ore verrà interrogato per ricostruire l'accaduto. Il sospettato avrebbe riferito che ...La 31enne, trovata morta in un camper a Bassano del Grappa: colpita in modo violento in fronte, scagliato forse con un corpo contundente ...Colpita in fronte con un corpo contundente: si ritiene sia morta così una 31enne trovata in un camper nel quale viveva con il compagno da almeno un anno ...