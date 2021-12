Ultime Notizie Roma del 18-12-2021 ore 16:10 (Di sabato 18 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giulia Ferrigno l’emergenza covid oggi superiamo le 105 milioni di dosi di vaccino somministrato E questo può venire perché nel nostro paese c’è un grande servizio sanitario che spesso purtroppo manca in tante aree del mondo lo ha fermato il peso della Salute Roberto Speranza il Ministero della Salute ha deciso che lunedì si farà una Flap serve una nuova verifica delle diverse varianti del nostro paese per capire anche questa omicron come si sta diffondendo aggiunto speranza le Notizie ha sottolineato sono ancora parziali non definitive Massimiliano che è insidiosa problematica e che con tutta probabilità una maggiore capacità di contagiare Intanto il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha deciso di anticipare i tempi del passaggio alla zona gialla introducendo le ... Leggi su romadailynews (Di sabato 18 dicembre 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giulia Ferrigno l’emergenza covid oggi superiamo le 105 milioni di dosi di vaccino somministrato E questo può venire perché nel nostro paese c’è un grande servizio sanitario che spesso purtroppo manca in tante aree del mondo lo ha fermato il peso della Salute Roberto Speranza il Ministero della Salute ha deciso che lunedì si farà una Flap serve una nuova verifica delle diverse varianti del nostro paese per capire anche questa omicron come si sta diffondendo aggiunto speranza leha sottolineato sono ancora parziali non definitive Massimiliano che è insidiosa problematica e che con tutta probabilità una maggiore capacità di contagiare Intanto il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha deciso di anticipare i tempi del passaggio alla zona gialla introducendo le ...

