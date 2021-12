Torino | crolla una gru di un cantiere | almeno due morti e 4 persone ferite gravemente

Advertising

sulsitodisimone : Due operai sono morti nel crollo di una gru a Torino - Mariquita_la1a : Crolla una gru a Torino: morti due operai - FirenzePost : Torino: due morti e 4 feriti, una gru crolla su fabbricato - Vdruz : Torino. Crolla una gru su un palazzo: due operai morti e alcuni feriti - AnnaBCX : RT @Uther_Raffaele: Gravissimo incidente sul lavoro a Torino: crolla una gru in un cantiere edile, 2 morti e 3 feriti - La Stampa https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino crolla

AGI - Due operai sono morti nel crollo di una gru da cantiere su un palazzo di sette piani in via Genova, a. Tre operai erano rimasti incastrati sotto una parte dell'intelaiatura. Sul posto quattro squadre dei vigili del fuoco.Una gru è caduta questa mattina asu un palazzo di via Genova. Due uomini - probabilmente impegnati in lavori di ristrutturazione - sono morti e un altro è rimasto ferito in modo grave. I sanitari, secondo le prime informazioni,...Tragedia a Torino , con ancora morti sul lavoro . Una gru da cantiere è caduta appoggiandosi su un palazzo di sette piani in via Genova.TORINO - I Vigili del Fuoco del Comando di Torino stanno effettuando un intervento per il crollo di una gru da cantiere. La gru è appoggiata su un palazzo di 6 ...