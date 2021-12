(Di sabato 18 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “E' stato undavvero, da non credere. Siamo riusciti a salire sul podio e conquistare medaglie in tutte le discipline in cui abbiamo gareggiato a livello mondiale ed europeo. I nostri tecnici e i nostri atleti sono stati super”. Il presidente della Federazione ginnastica d'Italia Gherardoè orgoglioso del movimento italiano al termine di un 2021 pieno di soddisfazioni. Due importanti medaglie olimpiche, lo storico argento di Vanessa Ferrari al corpo libero e il bronzo delle Farfalle nella gara a squadre di ritmica, ma anche una lunga serie di grandi risultati a livello internazionale, a partire dalla medaglia d'oro al corpo libero conquistata da Nicola Bartolini ai Mondiali di Kitakyushu, in Giappone. “E' stato un 2021 pieno di grandi soddisfazioni – ha dettoin ...

Advertising

MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – “E’ stato un anno davvero eccezionale, da non credere. Siamo riusciti a salire sul podio e conqu… - ItaliaNotizie24 : Tecchi “Anno eccezionale, sogno artistica maschile a Parigi 2024” - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Tecchi “Anno eccezionale, sogno artistica maschile a Parigi 2024” -… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Tecchi “Anno eccezionale, sogno artistica maschile a Parigi 2024” - - Italpress : Federginnastica celebra medaglie 2021, Tecchi “Anno incredibile” -

Ultime Notizie dalla rete : Tecchi Anno

Italpress

... tutti cercano di fare il massimo per la nostra federazione e noi abbiamo risposto con un... Queste le parole di Gherardo, presidente della Federazione ginnastica d'Italia , nel suo ..."Qui c'è tutta la ginnastica, tutta la sua forza in ogni componente " ha dichiarato- I nostri atleti lavorano per fare grande l'Italia. Questa è la festa di unmeraviglioso in un posto ...ROMA (ITALPRESS) - "E' stato un anno davvero eccezionale, da non credere. Siamo riusciti a salire sul podio e conquistare medaglie in tutte le discipline i ...ROMA (ITALPRESS) - Due medaglie olimpiche conquistate a Tokyo, con lo storico argento di Vanessa Ferrari e il bronzo delle Farfalle, e una lunga serie di p ...