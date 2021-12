(Di sabato 18 dicembre 2021) Si svolgerà oggi, alle ore 18, presso la sala concerto San Lorenzo la presentazione di “ladiindi”, il libro firmato da Silvana Scocozza e pubblicato da Edizioni Il Saggio. Tema portante del volume è l’evento drammatico che ha segnato il recente passato e, tuttora, condiziona il nostro presente. Un accadimento di portata epocale che ha messo, e continua a mettere, a dura prova la salute fisica e psichica di noi tutti, il nostro stare al mondo, le nostre vite: l’emergenza sanitaria da Covid-19. Scritto in uno stile a metà strada tra la cronaca e il racconto, “al” è come un diario corale della pandemia, un racconto a più mani di unsospeso che, fin dal suo inatteso esordio, ...

Advertising

Storie_in_1_cip : @Hydrus38506885 @FmMosca Manco ha letto sta foca da balcone Click - 1950milu : RT @MadameA02: Io faccio storie quando devo mettere il vetro sul balcone perché fa freddo e poi vedo questa foto e mi vergogno tanto ma tan… - meriixx : ormai le mie storie ig sono un contenuto di cieli e canzoni indie dal mio balcone di torino - tvoggi : “STORIE AL BALCONE-SEGNALI DI VITA IN TEMPO DI MORTE”, SABATO LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI SILVANA SCOCOZZA Si svo… - annoupanoux : RT @MadameA02: Io faccio storie quando devo mettere il vetro sul balcone perché fa freddo e poi vedo questa foto e mi vergogno tanto ma tan… -

Ultime Notizie dalla rete : Storie balcone

Cronache Salerno

Al centro di questo romanzo polifonico, che intreccia ledi diversi personaggi, c'è Villa ... - Il signor Giulio aveva messo una campanella fuori a quelche vedete coi panni. Quando ...Un proiettarci in avanti, il desiderio di comprendere gli eventi grazie alleche ci ... Una bambina legge, chiusa fuori, nel proprio. Un ragazzino l'osserva. I due si incontrano, è la ...L'Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti in tema di bonus facciate, spiegando in particolare se è possibile usufruire della detrazione nel caso in cui l'edificio sia visibile dalla ferrovi ...Per il 21esimo anno il gruppo guida la classifica annuale dei più grandi produttori di yacht al mondo. Presenta, inoltre, il B.Now 50M, destinato a un armatore ucraino, loyal customer di Azimut, e ide ...