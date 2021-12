Scossa a Bergamo | Atalanta - Roma | afflusso regolare dopo sisma

Advertising

repubblica : Forte scossa di terremoto in provincia di Bergamo, avvertita anche a Milano - SkyTG24 : #Terremoto, forte scossa di magnitudo 4.4 avvertita a Milano - rtl1025 : ?? Secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha raggiunto una magnitudo tra 4.3 e 4.8 gradi il… - VannaRicci : RT @mondoterremoti: Un #terremoto di magnitudo PRELIMINARE compresa tra 4.3 e 4.8 è avvenuta alle ore 11:34 nella zona/provincia di #Bergam… - Anna3006maria : RT @emergenzavvf: ?? Scossa #terremoto ML 4.4 alle ore 11:34 nella zona di #Bergamo. Al momento, nessuna segnalazione di danni e richieste d… -

Ultime Notizie dalla rete : Scossa Bergamo

... è stato localizzato dall'Ingv 2 km a est di Bonate Sotto, in provincia di, ad una ...in sovrimpressione che spiega proprio che molti cittadini sono usciti dalle loro abitazioni per la. '...Laera stata diffusamente avvertita nel capoluogo, soprattutto ai piani alti e nei quartieri più in quota comeAlta, Valtesse e Valverde dove risiede il presidente nerazzurro Antonio ...Paura anche per i Ferragnez che sono corsi in strada nella mattinata dopo aver avvertito la scossa di terremoto con epicentro in zona Bergamo ...La forte scossa di terremoto nella zona di Bergamo, si è sentita distintamente anche a Milano. Un grande spavento per i cittadini del ...