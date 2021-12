Sci di fondo, Federico Pellegrino sesto nelle qualificazioni della sprint tl di Dresda. Avanti Greta Laurent e Michael Hellweger (Di sabato 18 dicembre 2021) Lo sci di fondo ha visto aprirsi la due giorni dedicata alla Coppa del Mondo 2021-2022: il circuito maggiore oggi, sabato 18 dicembre, ha inaugurato la tappa a Dresda, in Germania. In programma le sprint in tecnica libera: nelle qualificazioni tra i sette azzurri in gara sono avanzati alla fase finale Federico Pellegrino e Michael Hellweger tra gli uomini e Greta Laurent tra le donne. Ottima prova di Federico Pellegrino, che completa 1.3 km giungendo sesto a 2?08 dal norvegese Haavard Solaas Taugboel, primo in 2’13?06. Passa alla fase finale anche Michael Hellweger, 26° a 5?81, mentre restano fuori dai trenta Simone ... Leggi su oasport (Di sabato 18 dicembre 2021) Lo sci diha visto aprirsi la due giorni dedicata alla Coppa del Mondo 2021-2022: il circuito maggiore oggi, sabato 18 dicembre, ha inaugurato la tappa a, in Germania. In programma lein tecnica libera:tra i sette azzurri in gara sono avanzati alla fase finaletra gli uomini etra le donne. Ottima prova di, che completa 1.3 km giungendoa 2?08 dal norvegese Haavard Solaas Taugboel, primo in 2’13?06. Passa alla fase finale anche, 26° a 5?81, mentre restano fuori dai trenta Simone ...

Advertising

OA_Sport : Tre azzurri alla fase finale che scatterà alle ore 11.30 - valtellinatweet : Aperta a Lanzada la pista per lo sci fondo al Pradasc - SimonaPasquino5 : @LucaPery @caorle_it @CaorleCom @TurismoVeneto Che figata la pista di sci di fondo in riva al mare ?? - FondoItalia : Sci di Fondo - Guerriera Sundling! Vince le qualificazioni a Dresda dopo l'infortunio. Laurent è 14^ - zazoomblog : LIVE Sci di fondo Sprint Dresda 2021 in DIRETTA: Federico Pellegrino per svoltare. Si parte alle 9.00 - #fondo… -