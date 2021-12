Sci alpino, Coppa del Mondo 2021/2022: le classifiche aggiornate (Di sabato 18 dicembre 2021) Le classifiche aggiornate, maschile e femminile, della Coppa del Mondo 2021/2022 di sci alpino. Si riparte sulle piste con una nuova emozionante stagione sciistica. Nella scorsa edizione, a portare a casa il primo posto nella classifica generale sono stati Alexis Pinturault al maschile e Petra Vlhova al femminile. Di seguito le classifiche aggiornate dopo le gare del 12 dicembre. CLASSIFICA GENERALE CDM MASCHILE Marco Odermatt (Sui) 453 punti Matthias Mayer (Aut) 405 Aleksander Kilde (nor) 329 Vincent Kriechmayr (Aut) 277 Beat Feuz (Sui) 255 Alexis Pinturault (Fra) 205 Dominik Paris (Ita) 174 Henrik Kristoffersen (NOR) 137 Andreas Sander (Ger) 135 Niels Hintermann (Sui) 131 23. Mattia Casse (Ita) 87 27. Luca De Aliprandini ... Leggi su sportface (Di sabato 18 dicembre 2021) Le, maschile e femminile, delladeldi sci. Si riparte sulle piste con una nuova emozionante stagione sciistica. Nella scorsa edizione, a portare a casa il primo posto nella classifica generale sono stati Alexis Pinturault al maschile e Petra Vlhova al femminile. Di seguito ledopo le gare del 12 dicembre. CLASSIFICA GENERALE CDM MASCHILE Marco Odermatt (Sui) 453 punti Matthias Mayer (Aut) 405 Aleksander Kilde (nor) 329 Vincent Kriechmayr (Aut) 277 Beat Feuz (Sui) 255 Alexis Pinturault (Fra) 205 Dominik Paris (Ita) 174 Henrik Kristoffersen (NOR) 137 Andreas Sander (Ger) 135 Niels Hintermann (Sui) 131 23. Mattia Casse (Ita) 87 27. Luca De Aliprandini ...

Advertising

_Carabinieri_ : Saint Moritz: trionfo nel #SuperG di Federica Brignone, Appuntato dei #Carabinieri. Il Com. Gen. dell’Arma Teo Luzi… - Eurosport_IT : Buonanotte, Federica Brignone: come si sta nell'Olimpo dello sci alpino italiano? ???????? 17 vittorie in Coppa del M… - infoitsport : Sci alpino, Dominik Paris 4° in Val Gardena. A sorpresa Bryce Bennett doma la Saslong - SMSNEWSOFFICIAL : SCI ALPINO: Una sensazionale @goggiasofia ha vinto anche la discesa di Coppa del mondo femminile in Val d’Isère - infoitsport : Sabato Rai Sport, 18 Dicembre 2021 | diretta Sci Alpino, Nuoto, Serie C, Volley, Ciclocross -