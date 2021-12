Quelle ingiuste tariffe per i farmaci omeopatici (Di sabato 18 dicembre 2021) A questi prodotti lo Stato applica gli stessi costi di registrazione dei medicinali tradizionali, sebbene si tratti di un mercato con un fatturato complessivo molto minore. Un trattamento che penalizza anche i 10 milioni di pazienti italiani che si curano così. E che andrebbe invece rimodulato sull’esempio di altri Paesi stranieri. Un mercato che vale il 2 per cento del settore farmaceutico e al quale si rivolgono 10 milioni di italiani. Il farmaco omeopatico - riconosciuto come tale in Italia dal 2006 grazie al recepimento della direttiva europea che regolamenta il mercato farmaceutico dentro la Ue - nonostante muova una filiera che contribuisce, ogni anno, alle casse dello Stato con 50 milioni di euro di tasse e impiega circa 2 mila addetti, sconta ancora un trattamento penalizzante da parte delle istituzioni che dovrebbero tutelarlo. Penalizzante soprattutto per le ... Leggi su panorama (Di sabato 18 dicembre 2021) A questi prodotti lo Stato applica gli stessi costi di registrazione dei medicinali tradizionali, sebbene si tratti di un mercato con un fatturato complessivo molto minore. Un trattamento che penalizza anche i 10 milioni di pazienti italiani che si curano così. E che andrebbe invece rimodulato sull’esempio di altri Paesi stranieri. Un mercato che vale il 2 per cento del settore farmaceutico e al quale si rivolgono 10 milioni di italiani. Il farmaco omeopatico - riconosciuto come tale in Italia dal 2006 grazie al recepimento della direttiva europea che regolamenta il mercato farmaceutico dentro la Ue - nonostante muova una filiera che contribuisce, ogni anno, alle casse dello Stato con 50 milioni di euro di tasse e impiega circa 2 mila addetti, sconta ancora un trattamento penalizzante da parte delle istituzioni che dovrebbero tutelarlo. Penalizzante soprattutto per le ...

Advertising

Nik24796 : @aledinapoli Nella vita ci sono due tipi di regole: quelle giuste e quelle ingiuste. La prima, per esempio, potrebb… - fdrpzebra16 : @Danibe23 Abbiamo la memoria troppo corta: anche l'anno scorso una delle critiche più feroci (ed una di quelle più… - Lorenzo____23 : @90ordnasselA Credo sia stato un modo, lezioso, di rispondere a quelle critiche, seppur non fosse necessario, ingiu… - dybalaorchiesa : questo è il karma per tutto quelle cose ingiuste che ha dovuto subire contro di lui - PeppeLanzo : Perché le diseguaglianze più ingiuste, e più crudeli, non sono quelle di cui tutti parlano, ma quelle che nessuno v… -