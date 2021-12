NVIDIA | i portatili GeForce ricevono nuove GPU RTX e MX

Leggi su tuttotek

(Di sabato 18 dicembre 2021) Idicon GPUnelle ultime ore si troveranno ad avere notevoli cambiamenti, con l’inserimento di nuovi modelli contenenti RTX e MX Sappiamo bene come questi ultimi anni siano stati davvero critici in fatto di componenti per le nostre macchine da gioco predilette. Sembra inoltre che queste mancanze non troveranno pace troppo facilmente neanche l’anno prossimo, e quindi non ci resta altro che trovarci pronti nel caso ci siano drop a sorpresa da parte dei rivenditori o dalle compagnie stesse. Nel caso però sia imperativo per i giocatori avere subito un computer sul quale giocare, si può provare a rivolgere lo sguardo verso i. Nonostante i prezzi siano comunque molto poco competitivi, i laptop sembrano ad ogni modo la scelta più semplice e in grado di consentire il proseguimento delle ...